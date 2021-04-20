Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku!
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta alınan beraberlikle birlikte Aboubakar üzüntüsü yaşandı.
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajda sakatlığıyla ilgili "MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Ondan önce bir şey söylemem sağlıklı olmaz. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak." açıklamasında bulundu.
Sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyleyen Aboubakar, "Sakatlarımız var. Bugün Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
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