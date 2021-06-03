Beşiktaş'ı heyecanlandıran Diego Costa açıklaması
Diego Costa'nın temsilcisi Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler" açıklamasını yaptı.
Ocak ayında Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa, İspanyol kulübünün 'Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimize gidemez' şartıyla sözleşmesini feshettiği için transfer alanı daralmış ve bir başka kulüple anlaşmamıştı. Şİmdi serbest statüde bulunan İspanyol golcünün temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
BEŞİKTAŞ, DİEGO COSTA'YA GİDİYOR
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projeyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler'' dedi.
Yıldız golcünün paraya öncelik vermediğini ve Avrupa'da yarışmacı bir ekipte oynamak istediğini söyleyen Santos, ''Bugün Suudi Arabistan'da bir kulüp büyük bir para teklif etti ama Diego bu teklifi kabul etmedi. Amacı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama önce birkaç gün içinde yapacakları resmi teklifi görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: Radyospor/Özgür Sancar
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