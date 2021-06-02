Beşiktaş'ın mali durumunu toparlayabilmek açısından önemli başlangıç yaptık. Bizim bu sene biraz tabiri caizse biraz torpile ihtiyacımız var sciilden limitlerde. Sayın Cumhurbaşkanımız ve herkesin söylediği ülke puanına ihtiyacımız var. O zaman Avrupa'ya gidenlere kayırsınlar. Dışarıda Türkiye'yi temsil etmek için, üstümüze aldığımız vazife için limitlerde hafif torpile, hoşgörüye ihtiyacımız var. Yarın Riva'da konuşacağız.
"Ben futbolu hocalar kadar iyi biliyorum. Sonuçlar Sergen hocanın başarılı olduğunu gösteriyor. Sergen hocanın beğendiğim tarafları var. Dik duruşu var. Vazgeçmez. Cesur ve zeki. Benim başkanı olarak Sergen hoca ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Başarısının dışında iyi bir karakteri olduğunu söylüyorum her zaman. Dik duruşundan keyif alıyorum. Hocamızla ilgili net söylüyorum. Onun buraya gelmesi konusunda tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız hemfikir.
Ghezzal ve Rosier'in kalmalarını istiyoruz. Bir daha Rosier ve Ghezzal çıkar mı? Çıkabilir. Ancak biz mevcutları söyledik. Aboubakar da gidebilir. Ancak en son Sivasspor maçında sakat haliyle oynamayı denedi. Başkanım size vefa borcum var. Beni hayata bağladnız. Şimdi Aboubakar o şartlar altında bunu söyleyip, gelip top oynayacaksa oynayabilir. Oynamayacaksa istediği yerde oynayabilir.
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