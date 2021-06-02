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"Ben futbolu hocalar kadar iyi biliyorum. Sonuçlar Sergen hocanın başarılı olduğunu gösteriyor. Sergen hocanın beğendiğim tarafları var. Dik duruşu var. Vazgeçmez. Cesur ve zeki. Benim başkanı olarak Sergen hoca ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Başarısının dışında iyi bir karakteri olduğunu söylüyorum her zaman. Dik duruşundan keyif alıyorum. Hocamızla ilgili net söylüyorum. Onun buraya gelmesi konusunda tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız hemfikir.