Vincent Aboubakar, Beşiktaş yönetimine maaş talebini iletti

02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:15

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta sezon başında kulübe geri dönen, takımın başarısına önemli katkı yapan ve sözleşmesi bu yaz biten Vincent Aboubakar, siyah beyazlı yönetime maaş talebini iletti.

Hürriyet'in haberine göre bu sezon 29 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans gösteren ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime ileten 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, formunun zirvesinde olduğunu belirterek 2.5 milyon avroluk bir maaş talebinde bulundu. Haberde Aboubakar'ın siyah-beyazlı yönetimden maddi fedakarlık yapılmasını istediği vurgulandı.

2016'da Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve bir senelik süreçte takımın yıldızlarından birisi olan Aboubakar, 2017'de Porto'ya dönmesinin ardından geçtiğimiz yaz bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.