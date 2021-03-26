Beşiktaş'ı üzen haber! Ghezzal sakatlandı
Zambiya maçında yıldızlaşan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal ilk yarının sonunda sakatlandı.
Afrika Uluslar Kupası H Grubu’nda Zambiya ile karşılaşan Cezayir’in formasını giyen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig’de asist krallığında zirvede bulunan başarılı futbolcu, 19. dakikada Cezayir’i öne geçiren golü atarken, 25. dakikada Islam Slimani’nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
İlk yarının uzatma dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşayan Ghezzal ikinci yarıda maça devam edemedi. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sol bileği burkulan ve ayağının üzerine basmakta güçlük çektiği görülen Ghezzal’ın durumunun ciddi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak federasyon, ilk bulgulara göre Ghezzal'ın durumunun kötü olmadığını duyurdu.
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