Beşiktaş'ın Aboubakar kararı; kalsın!
Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan şartlı transfer ettiği ünlü golcü Vincent Aboubakar 15 gol ve 5 asistik performans gösterince yeni sözleşme konusu gündeme geldi.
Beşiktaş Aboubakar'ı bırakmak istemiyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan şartlı transfer ettiği ünlü golcü Vincent Aboubakar 15 gol ve 5 asistik performans gösterince yeni sözleşme konusu gündeme geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu da bu transferde etkili oldu. Aboubakar'ın piyasa değeri 5 milyon Avro'dan 10 milyona yükselirken, olası transferden Beşiktaş'ın kazanacağı yaklaşık 6 milyonluk kazanç ise önemsenmiyor. Aboubakar'ın menajeri ise yeni sözleşme öncesi zam istediğini beyan etti. Pazarlıklar önümüzdeki günlerde başlayacak.
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