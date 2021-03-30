Beşiktaş'ın Aboubakar kararı; kalsın!

30 Mart 2021 Salı, 09:51

Beşiktaş Aboubakar'ı bırakmak istemiyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan şartlı transfer ettiği ünlü golcü Vincent Aboubakar 15 gol ve 5 asistik performans gösterince yeni sözleşme konusu gündeme geldi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu da bu transferde etkili oldu. Aboubakar'ın piyasa değeri 5 milyon Avro'dan 10 milyona yükselirken, olası transferden Beşiktaş'ın kazanacağı yaklaşık 6 milyonluk kazanç ise önemsenmiyor. Aboubakar'ın menajeri ise yeni sözleşme öncesi zam istediğini beyan etti. Pazarlıklar önümüzdeki günlerde başlayacak.