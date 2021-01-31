Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan'ın büyük şanssızlığı

31 Ocak 2021 Pazar, 19:07

Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk eder genç Rıdvan'ın sakatlığı herkesi üzdü. Rıdvan rakibine yetişmek için depara kalktığı anda kendisini yere bıraktı. Rıdvan'ın sağ adalesinde zorlanma olduğu öğrenildi. Rıdvan YIlmaz sahayı sedye ile terk etti.

SERGEN YALÇIN’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazanılan Göztepe maçının 11’inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Welinton ve N’Sakala’nın yerine Montero ve Rıdvan Yılmaz’ı görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’ya forma veren Yalçın; hücum bölgesinde Ghezzal, Atiba, Mensah ve Larin’i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki 11’i şöyle: “Ersin Destanoğlu- Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.”

AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın bordo-mavili ekibi konuk ettiği karşılaşmada eski takımına ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezona Beşiktaş’ta başlayan Avcı, 18’inci haftada alınan Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti. Geçtiğimiz sezon kalan haftalarda takım çalıştırmayan Avcı, bu sezonun 9’uncu haftasından itibaren Trabzonspor’un başına geçmişti. Avcı böylelikle eski takımına karşı ilk kez görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilen Güven Yalçın ve Hasic, 3 maç aradan sonra maç kadroda kendilerine yer buldu. Galatasaray maçı öncesinde ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Güven Yalçın, daha sonra hastalığı nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarında da yer alamamıştı. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce’ye kiralanacak Güven Yalçın, transferi öncesinde Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Yabancı kuralı nedeniyle son 3 maçta kadroya dahil edilmeyen Ajdin Hasic de Trabzonspor maçının kadrosunda kendine yer buldu. Devre arası döneminde yabancı kuralında yapılan değişikle mücadele kadrolarına 14 yabancı dahil edilebileceği açıklanmıştı. Bu kararın ardından Hasic kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlılarda, Trabzonspor maçının kadrosunda 14 yabancı oyuncu da yer aldı.

Beşiktaş’ın Eskişehirspor’dan kadrosuna dahil edeceği Bilal Ceylan da yeni takımıyla birlikte Vodafone Park’a geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehirspor’a veda eden 17 yaşındaki Bilal Ceylan, transferinin resmi olarak açıklanmamasına ve mücadele kadrosunda yer alamamasına rağmen takım otobüsüyle birlikte stadyuma geldi.

BEŞİKTAŞ’TA 3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Vida, Mensah ve Ghezzal, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşecek olan isimler, ligin 23’üncü haftasında deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Beşiktaş’ın Trabzonspor’u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.