Beşiktaş'ın golcüsü Larin'e Rusya'dan teklif var

06 Haziran 2021 Pazar, 19:22

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan golcü Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Rusya'daki TV kanalları ve yazılı medya; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını öne sürdü.

İddalarda, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Avro olduğu belirtildi.

Ara transferde İngiliz takımından 10 milyon Avro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.



45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist ile oynadı. Larin'in Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye dek devam ediyor.

Kaynak: Rus basını/Ajansspor