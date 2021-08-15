Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa, Atletico Mineiro'ya imza attı.
Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan ama maliyeti nedeniyle anlaşma sağlanamayan Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu.
İspanyol oyuncu, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya imza attı.
Golcü futbolcu, 1 Ocak 2021'de Atletico Madrid ile yollarını ayırmıştı.
Atletico Madrid ile 216 maça çıkan Costa bu maçlarda 83 gol atıp 36 asist üretti.
Do mundo para Belo Horizonte: @DiegoCosta agora é do Clube Atlético Mineiro! #DiegoCostaNoGalo pic.twitter.com/mvIEZmIADx— Atlético (@Atletico) August 15, 2021
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