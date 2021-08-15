Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa, Atletico Mineiro'ya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 09:20
Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
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Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan ama maliyeti nedeniyle anlaşma sağlanamayan Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu. 

İspanyol oyuncu, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya imza attı.

Golcü futbolcu, 1 Ocak 2021'de Atletico Madrid ile yollarını ayırmıştı.

Atletico Madrid ile 216 maça çıkan Costa bu maçlarda 83 gol atıp 36 asist üretti. 


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