Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek kadroya alınmadı!

Siyah-Beyazlıların, bir süredir transfer listesinde yer alan DeAndre Yedlin, Newcastle United'ın Brighton Hove Albion ile karşılaşacağı maçta 18 kişilik kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 17:15
Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek kadroya alınmadı!
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Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı. DeAndre Yedlin, Newcastle United'ın Brighton Hove Albion ile karşılaşacağı maçta 18 kişilik kadroda yer almadı.

Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon Pound'luk bir bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in menajer Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtilmekte. Son haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığını iddia ediyor. 


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