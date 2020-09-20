Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek kadroya alınmadı!

20 Eylül 2020 Pazar, 17:15

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı. DeAndre Yedlin, Newcastle United'ın Brighton Hove Albion ile karşılaşacağı maçta 18 kişilik kadroda yer almadı.

Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon Pound'luk bir bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in menajer Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtilmekte. Son haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığını iddia ediyor.