Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek kadroya alınmadı!
Siyah-Beyazlıların, bir süredir transfer listesinde yer alan DeAndre Yedlin, Newcastle United'ın Brighton Hove Albion ile karşılaşacağı maçta 18 kişilik kadroda yer almadı.
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı. DeAndre Yedlin, Newcastle United'ın Brighton Hove Albion ile karşılaşacağı maçta 18 kişilik kadroda yer almadı.
Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon Pound'luk bir bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in menajer Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtilmekte. Son haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığını iddia ediyor.
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