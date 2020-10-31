Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor
Süper Lig'de kendi sahasındaki 2 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, 7. hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.
Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.
Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.
DE SOUZA CEZALI
Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor.
Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.
Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.
Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.
Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.
Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Malatyaspor önünde kayıp istemiyor.
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