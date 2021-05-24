Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı para transfere gidecek

UEFA geliri ile Rosier, Ghezzal ve Aboubakar'ın transferlerine kaynak yaratılmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:23
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı para transfere gidecek
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Beşiktaş, İngiliz Chelsea'nin ligi dördüncü sırada bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırken UEFA'dan ayak bastı parası olarak 25 milyon Avro alması da kesinleşti. Bu para ile Rosier, Ghezzal ve Aboubakar'ın transferlerine de kaynak yaratılmış oldu.

29 Mayıs’ta Portekiz’de oynanacak Chelsea - Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş gelecek sezon grup etabına katılmaya hak kazandı. Kartal, tarihinde 8. kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

  • 1997/98 
  • 2000/01
  • 2003/04
  • 2007/08
  • 2009/10
  • 2016/17
  • 2017/18
  • 2021/22

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, en büyük gelir kalemini de buradan sağlayacak. Siyah - beyazlılar, yaklayık 25 milyon Avro (250 milyon TL) gelir elde edecek. Grupta kazanacağı puanlara göre kazancı artacak.


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