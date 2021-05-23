Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasını yaptığı paylaşımla kutladı.
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu, Chelsea'nin önümüzdeki sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alarak Beşiktaş'ın da direkt katılım hakkı elde etmesine sebep olmasını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.
Brezilyalı futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının maç öncesi seremonisinden bir görüntü paylaşarak "Şampiyonlar Ligi’ne geri dönenler yorumlara kartal bıraksın" ifadesini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Premier Lig ekibi Chelsea, ligi dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon için de direkt katılım hakkı elde etti. Bu durum, Türkiye'nin bu yıldan itibaren Şampiyonlar Ligi gruplarına takım gönderememesine karşın Beşiktaş'ın organizasyona grup etabından başlamasını sağlayacak.
Souza'nın paylaşımı:
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