Beşiktaş'ın şampiyonluk formaları satışta
Şampiyon Beşiktaş, Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.
Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." açıklamalarında bulundu.
Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.
Süper Lig'in 42. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi Vida ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Siyah-beyazlıları takip eden Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen averajla ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ikinci kupasını da kaldırdı. Siyah-beyazlılar en son 2008-09 sezonunda iki kupa kazanmıştı.
Sergen Yalçın ise hem futbolcuyken hem teknik direktörken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tarihe geçti.
Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın’ın imzaladığı forma satışta!— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 23, 2021
?? Bugün son gün! Teklifinizi https://t.co/5mFgix3UwH adresine girerek verebilirsiniz. pic.twitter.com/SvfBC2UwX2
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- 'Şehit olduğunda ilk kim geldi? Katil hep ilk gelir'
- Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı
- Sedat Peker'in videosunda 'saat' detayı
- Ağabey bu işin neresinde?
- Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararı bozuldu
- Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı
- Bir garip 'bataklık'
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!
- Artık görmek istemiyorlar
- Peker'in uyardığı Fazlıoğlu kim?