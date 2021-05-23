Beşiktaş'ın şampiyonluk formaları satışta

23 Mayıs 2021 Pazar, 18:15

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." açıklamalarında bulundu.

Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.

Süper Lig'in 42. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi Vida ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Siyah-beyazlıları takip eden Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen averajla ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ikinci kupasını da kaldırdı. Siyah-beyazlılar en son 2008-09 sezonunda iki kupa kazanmıştı.

Sergen Yalçın ise hem futbolcuyken hem teknik direktörken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tarihe geçti.



