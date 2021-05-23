Sedat Doğan: "Türkiye'de meşru bir spor yargısı kalmamıştır"

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:26

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kapsamında karar vermesiyle ilgili düşüncelerini cumhuriyet.com.tr'ye aktardı.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun da onayladığı "sportmenliğe aykırı ifadeler" gerekçesiyle hak mahrumiyeti ve para cezası kararını 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde AİHM tarafından yapılan açıklamada Sedat Doğan'ın ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği belirtildi. Ayrıca Doğan'a 7 bin 800 avro manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue'nin Aralık 2013'te Elazığspor ile oynanan maça, 5 Aralık'ta hayatını kaybeden Nelson Mandela'yı anan tişörtlerle çıkmasının ardından TFF iki oyuncuyu siyasi mesaj verdikleri gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Dönemin yöneticilerinden Sedat Doğan da bir televizyon programında "Irkçılığa karşı savaşmş bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek, ırkçılığa ortak olmak gibidir" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine Doğan'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verilmişti.

"TÜRKİYE'DE MEŞRU BİR SPOR YARGISI KALMAMIŞTIR"

Sedat Doğan konu ile ilgili görüşlerini, "Türk futbol yargısının anayasadan başlayarak değişmesi gerekiyor. Çünkü anayasada tahkime ilişkin birtakım kurallar var. Bu kuralların yanlış olduğunu biz 2013'ten önce de söylüyorduk. Bunları bir türlü değiştiremedik. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardan sonra, artık Türkiye'de meşru bir spor yargısı kalmamıştır. Kalmadığına göre, yeni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Anayasa, futbol federasyonu kuruluş yasası, futbol federasyonu statüsü ve yargılamaya ilişkin kuralların tekrardan yazılması gerekiyor." diye belirtti.

"TFF'NİN YENİDEN BİR DÜZENLEMEYE İHTİYACI VAR"

Doğan, AİHM kararının TFF'ye etkisini, "Bugüne kadar futbol yargısı tarafından verilmiş olan kararların artık meşru olmadığını da görmüş oldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bugüne kadar birçok kulüp hep bundan yakındı, yakındıkları konularda da böylece haklı oldukları ortaya çıkmış oldu. Bu sebeple TFF'nin kendisi yani yönetimi de dahil, bugün yeniden bir düzenleme yapması ve bu düzenlemeyle beraber tekrardan bir seçim yapılması zorunluluğu var bence." diye açıkladı.

"BİRÇOK KULÜP BASKILAR YÜZÜNDEN SUSUYOR"

Doğan ayrıca bu kararın Türk futbolunda bir emsal teşkil edip etmeyeceğiyle ilgili olarak, "Türkiye'de ifade özgürlüğünün sporda da engellendiğini ve birçok kulübün baskılarla susturulduğu ve bundan dolayı belki puan kayıplarına uğradıkları ortadadır. Mesela Fatih Terim'e konuştuğu için sürekli ceza veriliyor ve sahaya çıkartılmıyor. Belki Galatasaray, ilgili sene hangisiyse, hocası da sahada olduğu için 1-2 puan fazla olsa belki şampiyon olacaktı. Belki başka bir takımın hocası ceza almasaydı küme düşmeyecekti. Bu kararların böyle sportif, mali ve sosyal sonuçları da var." açıklamasında bulundu.