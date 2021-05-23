Dick Advocaat, son maçında gözyaşlarına boğuldu
Hollanda Eredivisie liginde Feyenoord, Utrecht'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Feyenoord teknik direktörü Advocaat ise, takımın başındaki son maçında gözyaşlarına hakim olamadı.
Hollanda'nın Eredivisie liginde Avrupa Ligi play-off finalinde Feyenoord, evinde ağırladığı Utrecht'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Feyenoord-Utrecht maçı ile kariyerini noktalayan Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, maç sırasında ve maçtan sonra duygusal anlar yaşadı.
2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Advocaat, bitiş düdüğünden sonra gözyaşlarını tutamadı.
Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, kariyerini sonlandırdığı maçta gözyaşlarına hakim olamadı! pic.twitter.com/MRtb67RIdS— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 23, 2021
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