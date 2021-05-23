Dick Advocaat, son maçında gözyaşlarına boğuldu

Hollanda Eredivisie liginde Feyenoord, Utrecht'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Feyenoord teknik direktörü Advocaat ise, takımın başındaki son maçında gözyaşlarına hakim olamadı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 17:47
Dick Advocaat, son maçında gözyaşlarına boğuldu
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Hollanda'nın Eredivisie liginde Avrupa Ligi play-off finalinde Feyenoord, evinde ağırladığı Utrecht'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. 

Feyenoord-Utrecht maçı ile kariyerini noktalayan Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, maç sırasında ve maçtan sonra duygusal anlar yaşadı.

2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Advocaat, bitiş düdüğünden sonra gözyaşlarını tutamadı.



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