Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına taraftar alınmayacak
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupasını yarın 19.03'te Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle alacak. Etkinlik, seyircisiz düzenlenecek.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları konusundaki belirsizlik sona erdi. Etkinlik yarın saat 19.03'te, Vodafone Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak.
Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15’te sona erecek. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park’a taraftar alınmayacak.
Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports’tan naklen yayınlanacak."
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