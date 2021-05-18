Beşiktaş'ta önce kupa sonra Sergen Yalçın'la imza!

18 Mayıs 2021 Salı, 09:03

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın başta olmak üzere sözleşmesi biten isimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Teknik direktör Sergen Yalçın'la kupa finali sonrası masaya oturulup uzun süreli sözleşme imzalanacak.

EMEĞİNİN KARŞILIĞINI VERMELİYİZ

Kocadağ, takımı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın geçen sezonun devre arasında hiç sözleşmeye bakmadan 2 dakika içinde imza attığını söyledi. Kocadağ, bugün gelinen noktada şampiyon olmuş bir Sergen Yalçın olduğunu vurgulayarak, ona emeğinin karşılığını en iyi şekilde vermek gerektiğini söyledi.

KONSANTRASYONU BOZMAK İSTEMEDİK

Yalçın ile sezon içinde konsantrasyonun bozulmaması için sözleşme görüşmesi yapmadıklarını kaydeden Kocadağ, "Belki son haftalara daha rahat girilseydi görüşmelere başlayabilirdik. Ancak son haftalar çok kritik geçti. Bir çok sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle biz de hoca da başka bir şey düşünemez oldu. İnşallah ikinci kupayı da alacağız. Ama her şekilde kupa maçından sonra Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmesi için biraraya geleceğiz" dedi.