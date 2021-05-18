Beşiktaş'ta önce kupa sonra Sergen Yalçın'la imza!
Teknik direktör Sergen Yalçın'la kupa finali sonrası masaya oturulup uzun süreli sözleşme imzalanacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın başta olmak üzere sözleşmesi biten isimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Teknik direktör Sergen Yalçın'la kupa finali sonrası masaya oturulup uzun süreli sözleşme imzalanacak.
EMEĞİNİN KARŞILIĞINI VERMELİYİZ
Kocadağ, takımı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın geçen sezonun devre arasında hiç sözleşmeye bakmadan 2 dakika içinde imza attığını söyledi. Kocadağ, bugün gelinen noktada şampiyon olmuş bir Sergen Yalçın olduğunu vurgulayarak, ona emeğinin karşılığını en iyi şekilde vermek gerektiğini söyledi.
KONSANTRASYONU BOZMAK İSTEMEDİK
Yalçın ile sezon içinde konsantrasyonun bozulmaması için sözleşme görüşmesi yapmadıklarını kaydeden Kocadağ, "Belki son haftalara daha rahat girilseydi görüşmelere başlayabilirdik. Ancak son haftalar çok kritik geçti. Bir çok sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle biz de hoca da başka bir şey düşünemez oldu. İnşallah ikinci kupayı da alacağız. Ama her şekilde kupa maçından sonra Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmesi için biraraya geleceğiz" dedi.
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi