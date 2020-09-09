Beşiktaş'ın, Trabzonspor hedefi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:38

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, siyah-beyazlı oyuncular pas, 5’e 2, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuları sık sık uyardı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.