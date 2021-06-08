Beşiktaş'ın transferdeki hedefi belli oldu; önce o 3 isim!
Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Salih, Caulker ve Kenan Karaman için görüşmeler yapılıyor.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş transfer için düğmeye bastı. Bir taraftan teknik direktörü Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş’ın ilk transferinin Salih Uçan olacağı kesin gibi. Başarılı orta saha oyuncusu Aytemiz Alanyaspor’a paylaştığı bir mesajla veda etti. Kartal ile 3 yıllık sözleşmenin altına imza atacak orta saha oyuncusu artık gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, 10 Haziran'da transfer dönemi başlar başlamaz resmi sözleşmeyi imzalayacak.
beIN Sports’un haberine göre siyah-beyazlıların ikinci transferi de yine Aytemiz Alanyaspor'dan olacak. Beşiktaş yönetiminin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Steven Caulker'ı da renklerine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi.
Siyah beyazlılar, Salih Uçan'da olduğu gibi kulübüyle biten sözleşmesini yenilemeyen İngiliz stoper için de bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak Caulker için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu biliniyor. Bu transferde önümüzdeki günlerde heyecanlı gelişmeler yaşanabilir.
GÖZLER KENAN KARAMAN'DA
Kartal’ın kadrosuna katmak istediği bir diğer isim de Kenan Karaman... A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan 27 yaşındaki forvet konusunda da girişimler devam ediyor. Kenan Alman ekibi Fortuna'da forma giyiyordu.
Kaynak: Ajansspor / beIN Sports
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