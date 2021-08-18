Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez antrenmana çıktı
Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Michy Batshuayi, ilk kez antrenmana çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Michy Batshuayi siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Michy Batshuayi de siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla devam edecek.
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