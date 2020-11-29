Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamladı!

Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı

İHA
29 Kasım 2020 Pazar, 18:43
Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamladı!
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Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı.
Süper Lig’in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, Ülker Stadyumu’nda bulunan rakip takım tribününe, vefat eden Beşiktaşlı taraftarların kartondan posterlerini koymuş ve ’Her zaman seninleyiz’ parkartı asmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıktıklarında ilk olarak tribüne gitti ve taraftarların karton posterlerini selamladı. Beşiktaşlı oyuncular tribünleri selamladıktan sonra karşılaşma için ısınmaya başladı.


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