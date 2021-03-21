Beşiktaşlı Josef'ten eski takımı Fenerbahçe'ye mesaj: Biz kazanacağız
Josef de Souza, "Harika bir sezon geçiriyoruz ve böyle devam etmeyi umuyoruz. Türkiye Kupası finalindeyiz ve ligde de lider durumdayız" dedi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına konuştu.
İG Esportes'e demeç veren Josef de Souza, "Harika bir sezon geçiriyoruz ve böyle devam etmeyi umuyoruz. Türkiye Kupası finalindeyiz ve ligde de lider durumdayız. Beşiktaş taraftarının buraya gelmemde başlangıçta şüpheleri vardı. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de forma giymiştim. Ancak taraftarın fikirlerini ve düşüncelerini değiştirmem için birkaç maç yeterliydi. Bugün beni çok iyi tanıyorlar ve bana saygı duyuyorlar. Kazanacağız
"BEŞİKTAŞ'A EN İYİSİNİ VERMEK İÇİN"
Takımda ne kadar önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum. Oyuncular bana çok saygı duyuyor ve konuşurken beni dinliyorlar. Aboubakar gibi, Vİda gibi isimleri çok iyi biliyordum. Beşiktaş'a en iyisini vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum" dedi.
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