Beşiktaşlı Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi, 1 ay yok!

CONCACAF kadrosuna çağrılan Beşiktaşlı Larin, Temmuz ayında yok!

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 08:45
Beşiktaşlı Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi, 1 ay yok!
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2021 CONCACAF Gold Cup'ta mücadele edecek olan Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye'den Beşiktaşlı Larin kadroda yer aldı.

Geçen sezonki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin bu sezonu Beşiktaş ile geç açacak. Gold Cup 1 Temmuz'da başlayacak ve şampiyona 1 Ağustos'ta sona erecek.

Geçen sezon 45 maçta 23 gol 5 asist üreten Cyle Larin, Kanada'nın turnuvadaki durumuna bağlı olarak bu tarihler arasında Beşiktaş'tan uzak kalacak. Kanada, Gold Cup'ta ABD ve Martinik ile B Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvada grup etabı 19 Temmuz'da sona erecek.


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