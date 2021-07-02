Beşiktaşlı Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi, 1 ay yok!

Geçen sezon 45 maçta 23 gol 5 asist üreten Cyle Larin, Kanada'nın turnuvadaki durumuna bağlı olarak bu tarihler arasında Beşiktaş'tan uzak kalacak. Kanada, Gold Cup'ta ABD ve Martinik ile B Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvada grup etabı 19 Temmuz'da sona erecek.