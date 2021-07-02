2021 CONCACAF Gold Cup'ta mücadele edecek olan Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye'den Beşiktaşlı Larin kadroda yer aldı.
Beşiktaşlı Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi, 1 ay yok!
CONCACAF kadrosuna çağrılan Beşiktaşlı Larin, Temmuz ayında yok!
Geçen sezonki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin bu sezonu Beşiktaş ile geç açacak. Gold Cup 1 Temmuz'da başlayacak ve şampiyona 1 Ağustos'ta sona erecek.
Geçen sezon 45 maçta 23 gol 5 asist üreten Cyle Larin, Kanada'nın turnuvadaki durumuna bağlı olarak bu tarihler arasında Beşiktaş'tan uzak kalacak. Kanada, Gold Cup'ta ABD ve Martinik ile B Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvada grup etabı 19 Temmuz'da sona erecek.
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