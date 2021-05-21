Beşiktaşlı Necip Uysal, dünya evine girdi
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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