Beşiktaşlı Necip Uysal, dünya evine girdi

21 Mayıs 2021 Cuma, 22:06

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.

Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri yer aldı.