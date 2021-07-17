Beşiktaş’ın kondisyoneri Stefano Marrone’den Rachid Ghezzal tepkisi
Stefano Marrone, Galatasaray’ın Rachid Ghezzal’la ilgilendiği iddialarına ilişkin, “İtalya’da öyle bir şey olsa etik dışı olduğunu herkes söyler.” dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Beşiktaş’ta takımın kondisyoneri Stefano Marrone, Galatasaray’ın Rachid Ghezzal’la ilgilendiği iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Cezayirli oyuncun adı son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.
“ETİK DIŞI”
İtalyan kondisyoner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yaptığı yorumda Galatasaray’a eleştiride bulunurken şunları söyledi, “Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya’da öyle bir şey olsa etik dışı olduğunu herkes söyler. Juventus, önceki yıl takımda oynayan bir oyuncuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter teklif veremez. Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor. Bir arkadaş bana anlatabilir mi?”
“HAKAN’LA ALAKASI YOK”
Marrone, bu yıl Milan’dan Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun durumunun farklı olduğunu belirterek, “Olay bitmeden yorum yapmak doğru değil. Milan tamamen vazgeçti. Donnarumma’da olduğu gibi. Çünkü istenen para çok fazlaydı. Yani bu konu kapandıktan sonra Inter’den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan örneğinin alakası yok.” dedi.
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