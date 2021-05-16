Beşiktaşlı Rachid Ghezzal şampiyonluğu kutladı
Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğu transfer evraklarını TFF tescil bürosuna yetiştiren iki kişi ile kutladı.
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal şampiyonluğu, kendi transfer evraklarını sezon başında TFF'ye yetiştiren görevliler ile kutladı.
Ghezzal'ın transferin son günlerinde yetiştirilen evrağı sezonun kaderini değiştirdi. 31 maçta 8 gol ve 17 asistlik performansla kendi rekorunu da kıran Ghezzal’ın 5 Ekim 2020’de TFF’ye yetiştirilen evrakları bir anlamda şampiyonluğun asisti oldu.
Transferin son gününde Sergen Yalçın’ın da ısrarıyla kadroya dahil edilen Ghezzal’ın evraklarını trafiğe takılmamak için motorlu kurye ile TFF’ye ulaştıran Beşiktaş yönetiminin yüzü, yıldız oyuncunun ortaya koyduğu müthiş performansla güldü.
Beşiktaş’ın tarihi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal’ın evraklarını yetiştiren motorlu kurye şampiyonluğun halkalarından biri haline geldi.
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