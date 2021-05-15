MKE Ankaragücü, Süper Lig'e Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle veda etti

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:57

Süper Lig’in kapanış haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Başkent ekibi, Süper Lig’de çıktığı son maçta Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor'un golünü, 24. dakikada Davidson kaydetti. Ankaragücü bu sonuçla ligi 38 puanla 19. sırada tamamlarken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 60 puanla yedinci sırayı aldı.

Karşılaşmadan önemli dakikalar şöyle:

12’nci dakikada Bareiro’nun topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan’ın vuruşu üstten auta gitti.

20’nci dakikada Erdi’nin pasında sol kanatta topla buluşan Badji son çizgiden rakibini geçerek şutunu çekti, top savunmadan kornere çıktı.

24’üncü dakikada Umut’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

36’ncı dakikada Juanfran’ın kısa düşen pasında topla buluşan Badji kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Serkan topu çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

55’inci dakikada Davidson’un topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bareiro şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi. Seken topu önünce bulan Efecan’ın vuruşunda Mert yeniden topu çeldi.

66’ncı dakikada Efkan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, kaleci Mert son anda parmaklarıyla topu çeldi.

84’üncü dakikada Orkan’ın sol kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Badji şutunu çekti, kaleci Serkan topu tek hamlede kontrol etti.