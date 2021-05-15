Beşiktaş Türkiye Kupası'nı da kazanırsa Sivasspor Konferans Ligi’ne katılacak
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Türkiye Kupasını da kazanırsa Sivasspor, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.
Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyonluğu ulaşmasının ardından Türkiye’den Avrupa kupalarına bir takımın daha katılma ihtimali doğdu.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in ardından Türkiye Kupası’nda da şampiyonluğa ulaşırsa ligi beşinci sırada tamamlayan Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı kaybederse bu ihtimal ortadan kalkacak.
Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile 18 Mayıs Salı günü İzmir’de karşılaşacak.
Gelecek sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'ne 32 takım katılacak.
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