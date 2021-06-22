Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

22 Haziran 2021 Salı, 12:06

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in Sergen Yalçın tweetinin ardından Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Dilmen'in iddiasına göre Sergen Yalçın Beşiktaş ile yola devam etmeyecek.

Dilmen'in iddiasına göre Yalçın “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından taraftarlar, Beşiktaş'ın iki kupalı hocası Sergen Yalçın'ın evinin önüne giderek tecrübeli çalıştırıcıya destek oldu. Yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar, Yalçın'ın İstanbul Etiler'de bulunan evinin önünde toplanarak tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, Sergen Yalçın'ın kendileriyle görüşmesini istedi. Polis, evin etrafında güvenlik önlemleri aldı.

"SERGEN GELECEK, ÖYLE GİDECEĞİZ"

Siyah-beyazlı taraftarların alanda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sergen gelecek, öyle gideceğiz. Bizler bugün burada toplandık. Toplanmamızın amacı Beşiktaş'ın geleceğidir. Biz var oldukça Beşiktaş var olacak. Beşiktaş'ın sahibi taraftarsa, taraftarın da bir isteği var. Sergen Yalçın devam etsin. Sergen Yalçın bizim kırmızı çizgimizdir."

Beşiktaş yönetimi ise sessizliğini koruyor.

Fotoğraf: Erdener Karataş