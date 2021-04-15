Beşiktaşlı Tekinoktay'dan naklen yayın ihalesi uyarısı!
Beşiktaş'ın önceki dönem başkan adalı Tekinoktay, TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun ihalede yer alacağını öne sürdü.
Beşiktaş camiasının önemli ismi Hürser Tekinoktay, yeni sezon öncesi oluşturulan naklen yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştirirken, Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun ihalede yer alacağını öne sürdü.
Bir dönem Beşiktaş Kulübü Başkan adaylığı ile de günmede gelen, Tekinoktay. sosyal medydan yaptığ açıklamada:
" İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" mesajını verdi.
Anımsanacağı gibi TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF’nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını duyurmuştu..
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