Beşiktaşlı yöneticiden, çok konuşulacak mesaj: Korkun!
Beşiktaşlı yönetici Cenk Sümer, Twitter’dan yaptığı “Push the buton evet bastık. Korkun!” ve “Bir yerler yanacak! Ama neresi?” mesajlarıyla göndermede bulundu.
Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler şampiyonu belirleyecek maçlara çevrilirken demeç ve iddialar da ortamı gerdi. Son haftaya aynı puanla giren Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki tansiyon git gide artıyor.
SÜMER'DEN PEŞ PEŞE İMALI MESAJLAR
Hafta arası Fatih Karagümrük ile olaylı bir maçı geride bırakan Beşiktaş cephesinden imalı mesajlar geldi.
Beşiktaş'ın icra kurulu üyesi Cenk Sümer, Twitter’dan yaptığı “Push the buton evet bastık. Korkun!” ve “Bir yerler yanacak...! Ama neresi?” mesajlarıyla rakiplerine göndermede bulundu.
Sümer bu paylaşımlarından kısa bir süre önce de “Bugün, futbol dünyasında hiç bir şey saklı kalmaz. Bilmiyorsanız, timeline’ı takip edin efendiler...” diye yazmıştı.
Dün gün içide de Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaraylı Yusuf Günay'ı 'boş gezenin boş kalfası' diye eleştirmişti!
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