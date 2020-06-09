Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı

09 Haziran 2020 Salı, 17:04

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci, iki yıl önce 'rüya gibi' bir düğünle evlenmişti. Efe Bezci'nin eşi Reyhan Çağla Baykam Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu ve eşinden şikayetçi oldu. Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşi için uzaklaştırma kararı istedi.

R.Çağla Bezci ifadesi şöyle:

"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."

Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından korktum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim."