Beşiktaş'ta 22 pozitif vaka

04 Nisan 2021 Pazar, 13:05

Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Beşiktaş Icrypex'e yapılan koronavirüs testlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı...

" Hafta başında, Beşiktaş Icrypex Takımımızdan üç sporcuda Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır.

Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile Yardımcı Antrenörümüz, Masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir.

Beşiktaş Icrypex Takımımız ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın (4 Nisan) oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi karşılaşması, takımımızda altıdan fazla Covid-19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir. "