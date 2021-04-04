Beşiktaş'ta 22 pozitif vaka
Beşiktaş'ta Erkek Basketbol A Takımı, alt yaş grupları ve antrenör ekibi dahil toplam 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Beşiktaş Icrypex'e yapılan koronavirüs testlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı...
" Hafta başında, Beşiktaş Icrypex Takımımızdan üç sporcuda Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır.
Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile Yardımcı Antrenörümüz, Masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir.
Beşiktaş Icrypex Takımımız ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın (4 Nisan) oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi karşılaşması, takımımızda altıdan fazla Covid-19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir. "
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