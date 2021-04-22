Beşiktaş'ta yıldız futbolcu iyileşti
Beş oyuncusundan yoksun olan Beşiktaş'ta, Sivasspor karşısında sakatlanan Cyle Larin'in sakatlığının ciddi olmadığı tespit edildi ve tedaviye başlandı.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, Sivasspor karşısında sakatlanan Cyle Larin'in yapılan son tetkikler sonucunda ciddi bir sakatlığının olmadığı belirlendi. Salı günü oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan formda golcü, karşılaşmanın 94. dakikasında sakatlanarak yerini Bernard Mensah’a bırakmıştı.
Larin'in sakatlığı, Süper Lig’in bitmesine 6 hafta kala ağır puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta endişeye yol açtı. Kanadalı futbolcunun tedavisi ve en kısa zamanda toparlanması için düğmeye basıldı. Bir süre idmanlarda kontrol altında olacak olan Cyle Larin'in 24 Nisan'daki Hes Kablo Kayserispor maçında kadroda olması hedefleniyor. 26 yaşındaki Larin'in bu sezon oynadığı 34 maçta 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.
KARA KARTAL ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN YOKSUN
Siyah beyazlılarda çapraz bağ yırtığı olan Ajdin Hasic, adele çekmesi bulunan Oğuzhan Özyakup, patellar tendon yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanan Vincent Aboubakar’ın sakatlıkları devam ederken, listeye son olarak Cyle Larin eklendi.
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