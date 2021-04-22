Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Şampiyon biz olacağız

22 Nisan 2021 Perşembe, 13:11

Çebi düzenlediği basın toplantısında, "Son 2 haftada yaşadığımız puan kayıpları sonrasında kamuoyunda şampiyon olamayacağımız yönündeki algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Ben ve arkadaşlarım şereflik şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bundan yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip işidir. Tekik kadro, futbolcular ile birlikte inandık. Bütün Beşiktaşlıların da buna inanmasını istiyorum. Bu senenin şampiyonu 13. sıradayken de Beşiktaş diyordum. Lideriz yine diyorum. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, bunu bu sezon görecektir" dedi.



Yorumculara da seslenen Çebi, "Bizim puan kaybımıza sebep olan Anadolu takımlarının aynı oyunlarını rakiplerimize karşı oynayacağına da inanıyorum. Medyada bazı yorumcular, Beşiktaş kötü oynuyor, eliyle şampiyonluğu verdiği algıdan vazgeçmeli. Bunları camiamız dikkate almasın" diye konuştu.

Çebi'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:

''Önümüzde ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda küme düşme hattındaki takımlar da vardı. Bu takımların bize karşı mücadelesini rakiplerimize karşı da vereceğinden şüphem yok. Dolayısıyla onların da puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Bu da Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda hesaba kattığım bir kurgudur. Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış olduğu algılardan vazgeçmelerini talep ediyorum. Bu bizim camiamıza zarar vermek açısından yapıldığını düşünüyorum. Bunların yapanların arkasında farklı hesap farklı kitap olduğunu düşünüyorum''

Şunu da belirtmek istiyorum ki çok konuşmakla icraatte başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim konuşmayarak veya az konuşarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim çıkıp konuşmamamız bir şeyler yapmadığımız anlamına gelmez. Biz Beşiktaş için gerekli her şeyi namuslu şerefli şekilde yapıyoruz. Hakemin iyisine iyi deriz, kötüsüne kötü deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde şüphelerimizin olduğu anlamına gelmez. Bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız.

"ŞU ANKİ ALGI TAMAMEN BEŞİKTAŞ'A YÖNELİK"

Biz üç puan önde ve lideriz. Sezon açıldığında bizim küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Ben kesinlikle fikrimi baştan beyan ettim şampiyon olacağız diye. Çünkü ben inanıyordum, inanan arkadaşlarımıza inanıyordum. Futbolcularıma güveniyordum, hocamızın olumlu yansımasına güveniyordum. Şu anki algı tamamen Beşiktaş'a yönelik algı operasyonudur. Biz 3 puan önde olmamıza rağmen bir türlü şampiyon demeye dilleri varmıyor. Sorun değil 6 hafta daha bekleriz

"UMARIM DEMBA BA AĞZININ FERMUARINI AÇAR"

Demba Ba çok dürüst, onurlu ve gururlu bir futbolcu. Hayatı boyunca da buna titizlikle davrandığını biliyorum. Dünkü olay beni gerçekten şaşırtmıştı. Dünkü olayı da bilmiyorum. Eğer bir şey varsa da Demba Ba ağzının fermuarını açar umarım. İlginç bir durum. Bir şey varsa umarım söyler, yoksa da olmadığını söyler. Alışılageldik bir şey değil.

"AVRUPA SÜPER LİGİ'NE İLK TEPKİYİ BİZ KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK VERDİK"

Bankalar Birliği sözleşmesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Futbolun önü tıkanmıştı, önü açıldı. Bunun bize nefes aldırdığını, daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemek zorundayım. Artık eski durum yok. Har vurup harman savuramayız. Avrupa Süper Ligi'ne ilk tepkiyi biz Kulüpler Birliği olarak verdik. UEFA köklü bir kurumdur. Futbolun içinde pastayı 6-7'ye bölmeyi doğru bulmuyoruz. Bir daha olacağını düşünmüyorum. UEFA'ya da şunu söylüyorum, pandemi döneminde oyuncuları gözetip kulüplere aynı gözle bakılmamasını doğru bulmuyorum. Bunu daha önce de dile getirdim.

TRANSFER KONUSU

'Pandemi altyapı konusunda bizi çok etkiledi. Pandemi nedeniyle turnuvalar yapılamıyor. Futbolun içindeyiz ama bazen pandemiyi unutuyoruz. Pandeminin yarattığı zararın gelecekte Türk futboluna yansımasını hep birlikte göreceğiz. Larin'e para vermişiz, sonra kiralık gönderirken neredeyse üzerine para vermişiz. Ama biz onu kucakladık. Larin ile ilgili teklif geliyor, gelecektir. Başkalarına da gelecektir. Buradan söyleyeyim, sezon sonuna kadar hiçbir oyuncuma gelecek taleplere cevap vermem. Cenk Tosun için kulübünün onun hakkındaki tasarrufunu bilmiyorum ama buranın kapısı Cenk'e hep açık bunun söyleyebilirim."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

-1959 öncesi şampiyonluklar - Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaati için gereğini yapıyoruz. Stratejimiz gereği burada konuşmayı doğru bulmuyorum.

Diğer takımların motivasyonu, umarım Beşiktaş'ın iyi oynamasından kaynaklanıyordur sadece. Umuyorum ki, düşme hattında mücadele ederken, bizimle dişediş oynayan rakiplerimiz, diğer rakiplerimize karşı da aynı istek ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum.

Daha 6-7 maç var. Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı dedim. Kamuoyundaki algı nedeniyle son 2-3 hafta neler demeye başladık. Efendiliğimizle, diğer takımlara saygımızdan söylemiyorduk. Artık diyorum, şampiyon biziz. Onların da demesi bizi mutlu edecektir.

Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum."