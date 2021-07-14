Beşiktaş'ta Diego Costa iddiası
Beşiktaş'ın, son olarak Atletico Madrid'te forma giyen Diego Costa'ya teklif sunduğu iddia edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Diego Costa ile ilgilendiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcuya iki senelik sözleşme imzalatmak istiyor. Habere göre Beşiktaş, Costa'ya senelik 2,5 milyon avroluk bir ücret teklif etti.
Costa, geçmişte Chelsea, Real Valladolid, Celta Vigo, Braga ve Penafiel takımlarında oynamıştı. Yıldız oyuncu, 2020-21 sezonunda toplam yedi resmi maça çıktı ve iki gol kaydetti.
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