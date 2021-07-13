Valentin Rosier'den tweet: "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum"
Adı transfer gündeminden düşmeyen Valentin Rosier, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanan Valentin Rosier'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Rosier, son günlerde Galatasaray ile alakalı çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Portekizli sağ bek attığı tweette "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı.
Rosier, Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist üretti.
I am a child of Beşiktaş ?? https://t.co/JCedeDzZwP— Valentin Rosier (@VRosier19) July 13, 2021
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