Beşiktaş, Kenan Karaman transferini açıklamaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ın, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor. Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak.
27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
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