Beşiktaş'ta Ike Ugbo iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin genç forveti Ike Ugbo'yu radarına aldı.
Beşiktaş'ın, Chelsea'nin genç forveti Ike Ugbo'yu transfer hedefleri arasına eklediği iddia edildi.
İtalyan basınından Sky Sport'tan Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Feyenoord, PSV Eindhoven ve KRC Genk'in de olduğu kaydedildi. Haberde, oyuncunun İngiliz ekibi Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakmadığı ve kararının önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
Ugbo; daha önce Barnsley, MK Dons, Scunthorpe United, Roda JC ve Cercle Brugge'da kiralık olarak forma giymişti.
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