Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı
Başakşehir'i yenerek moral bulan Beşiktaş, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başakşehir'i yenerek moral bulan Beşiktaş, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlı ekipte morallarin yerinde olduğu görüldü.
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