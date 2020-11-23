Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı

Başakşehir'i yenerek moral bulan Beşiktaş, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 16:01
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı
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Başakşehir'i yenerek moral bulan Beşiktaş, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlı ekipte morallarin yerinde olduğu görüldü.


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