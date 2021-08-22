Beşiktaş'ta hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'dan paylaşım

22 Ağustos 2021 Pazar, 18:29

Beşiktaş'ta geçtiğimiz akşam Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta fenalaşarak yere yığılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.

31 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek, hastane yatağından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar kardeşler. Mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Tekrardan teşekkür ederim, kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmana bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Bakalım, yakında geri döneceğim. Görüşürüz, devamke."

NE OLMUŞTU?

N'Sakala, siyah-beyazlıların geçtiğimiz akşam oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçın 70. dakikasında kendini yere bırakmıştı. Fenalaşan ve istifra eden oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılmış, saha içine giren ambulansa alınan N'Sakala hastaneye kaldırılmıştı.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, N'Sakala'nın durumu hakkında şunları söylemişti:

"Şu an için oyuncumuzun yaşamsal durumları stabil. Şuuru açık ve bizimle konuşabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok. Elbette böyle bir durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için daha detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu akşam burada müşahedede kalmasını öngörüyoruz. Tetkiklerin sonucuna göre kamuoyuna bilgilendirme yapacağız. Oyuncularımızın sürekli kardiyolojik tetkikleri yapılıyor. Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yakın zamanda yapıldı. Bir çok faktör böyle bir duruma neden olabiliyor. Hava koşulları bunlardan birisi. Zaman zaman oyuncular böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Umarız ki futbol geleceğine dair bir sorun yaşanmaz."

N'Sakala'nın paylaşımı şu şekilde:



