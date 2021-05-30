Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan Lionel Messi açıklaması

30 Mayıs 2021 Pazar, 19:45

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu, YouTube yayıncısı Enis Kirazoğlu'nun kanalına konuk oldu. 32 yaşındaki oyuncu, "Bir futbolcuya PC toplamak" başlıklı videoda aynı sahada oynadığı en zor oyuncunun Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi olduğunu söyledi:

"Bir Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı oynadım. Messi'ye karşı oynadım. Yani... Formasını da aldım. Ama bir daha ona karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum ama ona karşı... Bir daha asla."

"ARTIK OYUNA VAKTİM VAR"

Souza, video oyunları ile olan ilişkisine değindi:

"Aslında üçüncü çocuğum doğduktan sonra yeniden oyun oynamaya başladım. İki çocuğum olunca oyun oynamayı bıraktım, çünkü vakit olmuyordu. Ama şimdi üçüncüsü oldu, iki çocuğum da okula başladı. Artık oyuna biraz daha vaktim var. Ayrıca Beşiktaş ile kamp dönemlerinde FIFA ve Call of Duty oynamaya başladım. Şimdi bağımlısı oldum, Call of Duty'i bırakamıyorum."

Souza, FIFA'da favori takımının Bayern Münih olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Neymar, Cristiano, Messi... Gerçektekiyle aynı gibi gözüküyorlar. Ama ben... Ama eminim ki birkaç yıl içinde en iyisi ben olacağım. Yine de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Her yıl oyunu biraz daha geliştiriyorlar. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, çünkü çok daha gerçekçi hale geliyor."

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"

Deneyimli orta daha oyuncusu, Türkiye'yi sevdiğini sözlerine ekledi:

"Evet, Türkiye'yi seviyorum. Geçen yıl hiçbir şey yapamadık, çünkü Korona vardı. Ev, antrenman ve maç arasında gidip geldim. Ama daha önce buradayken 2-3 gün boş günümüz olduğunda Bodrum'a gittim. Çok kez Antalya'ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, sahilleri seviyoruz. Kapadokya'ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ve uzun yıllar kalmayı umuyoruz."