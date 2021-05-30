Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan Lionel Messi açıklaması
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Josef de Souza, Türkiye'deki geleceğine ve video oyunları ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu, YouTube yayıncısı Enis Kirazoğlu'nun kanalına konuk oldu. 32 yaşındaki oyuncu, "Bir futbolcuya PC toplamak" başlıklı videoda aynı sahada oynadığı en zor oyuncunun Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi olduğunu söyledi:
"Bir Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı oynadım. Messi'ye karşı oynadım. Yani... Formasını da aldım. Ama bir daha ona karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum ama ona karşı... Bir daha asla."
"ARTIK OYUNA VAKTİM VAR"
Souza, video oyunları ile olan ilişkisine değindi:
"Aslında üçüncü çocuğum doğduktan sonra yeniden oyun oynamaya başladım. İki çocuğum olunca oyun oynamayı bıraktım, çünkü vakit olmuyordu. Ama şimdi üçüncüsü oldu, iki çocuğum da okula başladı. Artık oyuna biraz daha vaktim var. Ayrıca Beşiktaş ile kamp dönemlerinde FIFA ve Call of Duty oynamaya başladım. Şimdi bağımlısı oldum, Call of Duty'i bırakamıyorum."
Souza, FIFA'da favori takımının Bayern Münih olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Neymar, Cristiano, Messi... Gerçektekiyle aynı gibi gözüküyorlar. Ama ben... Ama eminim ki birkaç yıl içinde en iyisi ben olacağım. Yine de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Her yıl oyunu biraz daha geliştiriyorlar. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, çünkü çok daha gerçekçi hale geliyor."
"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"
Deneyimli orta daha oyuncusu, Türkiye'yi sevdiğini sözlerine ekledi:
"Evet, Türkiye'yi seviyorum. Geçen yıl hiçbir şey yapamadık, çünkü Korona vardı. Ev, antrenman ve maç arasında gidip geldim. Ama daha önce buradayken 2-3 gün boş günümüz olduğunda Bodrum'a gittim. Çok kez Antalya'ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, sahilleri seviyoruz. Kapadokya'ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ve uzun yıllar kalmayı umuyoruz."
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- Murat Yetkin: Şimdi ihtimaller ne?
- Tarihe geçecek kısalıkta canlı bağlantı
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı