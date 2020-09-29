Beşiktaş'ta Josef tamam!
Al Ahli takımının bonservisini vermek istemediği oyuncu Josef'in lisansı TFF tarafından çıkarıldı.
Beşiktaş'ta Josef krizi aşıldı. Brezilyalı yıldız Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.
Al Ahli takımının bonservisini vermek istemediği oyuncu Brezilyalı orta alan oyuncusu Josef'in lisansı TFF tarafından çıkarıldı. Josef Al Ahli'ye Fenerbahçe'den transfer olmuştu.
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