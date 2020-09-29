Beşiktaş'ta Josef tamam!

Al Ahli takımının bonservisini vermek istemediği oyuncu Josef'in lisansı TFF tarafından çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 17:29
Beşiktaş'ta Josef tamam!
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Beşiktaş'ta Josef krizi aşıldı. Brezilyalı yıldız Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.

Al Ahli takımının bonservisini vermek istemediği oyuncu Brezilyalı orta alan oyuncusu Josef'in lisansı TFF tarafından çıkarıldı. Josef Al Ahli'ye Fenerbahçe'den transfer olmuştu. 


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