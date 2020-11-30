Beşiktaş’ta keyifler yerinde
Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanla zirve yarışına odaklandı.
Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanla zirve yarışına odaklandı.
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere son 50 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy’de kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşarken, galibiyetin mutluluğu maçın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde de devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşma sonrasında Ümraniye’ye giderek oyunculara teşekkür ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi de sahada ekstra performans sağlayan bütün takımı tebrik etti. Alınan 3 puanla birlikte 9 maç sonunda 16 puana ulaşan Beşiktaş, 10 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki farkını da 4 puana indirdi.
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