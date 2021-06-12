Beşiktaş'ta kiralıklarla ilgili karar Sergen Yalçın'ın

12 Haziran 2021 Cumartesi, 14:55

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği dört futbolcuya da özellikle Süper Lig takımlarından talip var.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i istiyor.

Tyler Boyd geçen sezon Sivasspor'da kiralık oalrak 15 maçta 5 gol atmıştı. Umut Nayir ise Hırvatistan'da Hajduk Split takımında 25 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı. Lens ve Douglas’a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi.

Boyd ve Umut Nayır konusunda Sergen Yalçın’ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens’i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek.

Kaynak: Ajansspor