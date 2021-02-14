Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup şoku

Beşiktaş’ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi.

İHA
14 Şubat 2021 Pazar, 12:58
Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup şoku
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Beşiktaş’ta dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup’ta 1. derece zorlanma tespit edildi. Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi. Dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR’ında 1. derece zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.


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