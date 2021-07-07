Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Boyd'un üzerini çizdi!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:35

Beşiktaş'ın 2 yıl önce Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Avro'ya transfer ettiği Tyler Boyd, gelecek sezon öncesi kendisine yer bulamadı. Sivas'da başarılı bir yarım dönem geçiren oyuncu; yine de Sergen Yalçın tarafından gönderilecekler listesin yazıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuyu planlamada düşünmüyor.. Ancak Tyler Boyd, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Kendisine gelen teklifleri menajeri aracılığıyla reddeden oyuncu, Nevzat Demir Tesisleri'nde kriz yarattı.

Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu, kulüpten yıllık 1.2 milyon Avro kazanıyor. Bonservisiyle beraber 2019 yılından bu yana kulüp kasasından 4.8 milyon Avro çıkmasına neden olan Boyd, Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkarken; 4 gol, 1 asist yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ve diğer ekiplerden gelen teklifleri reddederek takımda kalmaya kararlı olduğunu kanıtladı.











