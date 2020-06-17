Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yasaları!

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:41

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi. Yalçın bazı geçiş hareketlerini tekrarlattı. Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.



