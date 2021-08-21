Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara uyarı geldi!
Sergen Yalçın oyuncularına, “Lige galibiyetle başladık, seriyi devam ettirmek zorundayız. İki maçımızı da kazanarak milli araya kafamız rahat girmeliyiz"dedi.
Süper Lig’de yeni sezona 3-0’lık Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün oynanacak olan Gaziantep maçı öncesi futbolcuları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Ligin ilk haftalarının önemine vurgu yapan ve kazanarak devam etmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Lige galibiyetle başladık ve seriyi devam ettirmek zorundayız. İki maçımızı da kazanarak milli araya kafamız rahat girmeliyiz" sözlerine yer verdi. Çaykur Rizespor maçındaki futbolu da tam not veren Sergen Yalçın, “Saha içi yardımlaşma çok iyi seviyedeydi. Bugünkü maçta da yine aynı yardımlaşmayı bekliyorum. Birbirinize yardım ederek oynadığınızda karşınızdaki rakibin yapacak bir şeyi kalmıyor. Bugünkü maç da çok zor, eksikleri olsa da önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Bu neden sahada çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın ayrıca, "Takıma baktığımda geçen seneki havanın hiç kaybolmadığını kazanma arzusunun hiç gitmediğini görüyorum. Bu da bizim için gelecek adına umut verici” dedi.
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